Опасность атаки беспилотников объявили в Белгороде 3 мая

В Белгороде вслед за ракетной опасностью объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 3 мая. Система оповещения была запущена в 13:49.

Жителям следует быть предельно осторожными. Если вы дома, не подходите к окнам. Если вы на улице, займите ближайшее укрытие.

Тем временем пресс-служба Минобороны сообщает, что в период с восьми утра до полудня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.

Отбой беспилотной опасности в 14:15.