Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 3 мая

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность 3 мая. Сирена воздушной тревоги сработала в муниципалитетах в 13:40.

В областном центре прозвучала серия громких звуков. По предварительной информации, дежурные средства противовоздушной обороны сработали по воздушным целям противника.

Не выходите из дома и не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене угрозы.

Отбой ракетной опасности в 13:54.