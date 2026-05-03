Белгород
НовостиОбщество3 мая 2026 10:06

Этим летом улицы Белгорода украсят около 1000 цветочных кашпо

Возле памятника Князю Владимиру снова установят цветочную стену
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом весенне-летнем сезоне улицы Белгорода украсят порядка 1000 цветочных кашпо и различных ярких композиций из однолетников, многолетников и кустарников. Красочные и ароматные вазоны традиционно появятся на мостах, в парке Победы и на набережной «Берега», возле железнодорожного вокзала, у «Мастреславля» и на улице 50-летя Белгородской области, а также в других районах областного центра.

В городских теплицах озеленители уже подготовили к украшению города традиционные канны и бегонии, хлорофитумы и плектрантусы, гортензии, сирень и пузыреплодник. Появятся в цветочных композициях и новинки: специалисты ведут подготовку вазонов с красными бегониями сорта «Биг». Они набираются сил после обрезки. Планируется, что через пару недель начнут свое цветение, которое продлится до глубокой осени.

Помимо этого в Белгороде возобновят и полюбившиеся горожанам цветочные арт-объекты.

- Этой весной в Парке Победы вновь появится сова из седума и традесканции, как и в прошлом году. Возле памятника Князю Владимиру установят цветочную стену, украшенную колеусами, петуниями и пилеями. А после того, как здесь отцветут тюльпаны, на клумбах высадят ромашки, - поделился мэр Белгорода Валентин Демидов.