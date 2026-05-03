ВСУ атаковали 24 населенных пункта в Белгородской области за сутки Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 24 населенных пункта в шести муниципалитетах Белгородской области. Два мирных жителя получили ранения. О последствиях в ежедневной сводке сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе повреждены шесть частных домов, два легковых автомобиля, два инфраструктурных объекта.

В Валуйском округе поврежден социальный объект.

В Волоконовском округе сгорела легковушка, выбиты окна административного здания. Также в селе Верхние Лубянки поврежден объект инфраструктуры. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

В Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица при атаке FPV-дрона посельхозтехнике серьезные ранения получил тракторист. Мужчина госпитализирован в тяжелом сотсоняии в областную больницу. В округе также повреждены шесть и уничтожены огнем еще два частных дома, также повреждены семь легковушек, ГАЗель, трактор, забор и хозпостройка, ангар на территории предприятия.

В Краснояружском округе повреждены здание на территории предприятия и частный дом.

В Шебекинском округе в селе Зиборовка от удара БПЛА пострадала женщина, госпитализирована в больницу Белгорода. В округе повреждены три легковушки, четыре частных дома, социальный объект, навес коммерческого предприятия, а также объект инфраструктуры и ЛЭП. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.