Трое белгородцев ранены при атаке беспилотника ВСУ в Курской области Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В субботу, 2 мая, в Курской области автомобиль, в салоне которого находились трое жителей Белгородской области, подвергся атаке беспилотника вооруженных сил Украины. Подробности случившегося сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, одного из пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу. Врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести. Еще двоим пострадавшим – мужчине и женщине – оказали необходимую помощь, от предложенной госпитализации они отказались. Дальнейшее лечение продолжат в амбулаторных условиях.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале уточнил, что в атакованной легковушке семья из Белгородской области ехала в Брянск. Происшествие случилось в Хомутовском районе. У мужчины и женщины диагностировали акубаротравмы, мужчина, который в итоге был госпитализирован, получил осколочное ранение левой ноги. Транспортное средство полностью уничтожено.