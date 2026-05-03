Беспилотники ВСУ уничтожены над Белгородской областью в ночь на 3 мая

Бойцы противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили массированную атаку над 16 регионами России, в том числе и над Белгородской областью. Противник продолжает атаковать мирное население и гражданские объекты с применением беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении говорится, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В силовом ведомстве также уточнили, что атакам со стороны Украины подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области. Вражеские БПЛА также удалось сбить над территориями Московского региона и Республики Крым.