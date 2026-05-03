Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 мая 2026 6:37

Беспилотники ВСУ уничтожены над Белгородской областью в ночь на 3 мая

Цели противника сбил бойцы ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили массированную атаку над 16 регионами России, в том числе и над Белгородской областью. Противник продолжает атаковать мирное население и гражданские объекты с применением беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении говорится, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В силовом ведомстве также уточнили, что атакам со стороны Украины подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области. Вражеские БПЛА также удалось сбить над территориями Московского региона и Республики Крым.