В Белгороде во второй раз в течение получаса объявили опасность атаки БПЛА

В Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов 2 мая. Сирена воздушной тревоги прозвучала в областной столице дважды: в 20:51 и в 21:18.

Жителям города напоминают, что во время опасность следует быть максимально внимательными и осторожными. По возможности не выходите из помещения и ни в коем случае не подходите к окнам. Если вы на улице, не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов. В случае угрозы займите ближайшее подземное укрытие, подвальное помещение или защитный модуль.

Оставайтесь в безопасном месте до отмены угрозы.

Отбой беспилотной опасности в городе и округе в 22:00.

Повторно беспилотная опасность объявлена в 22:10 в Белгороде и Белгородском округе.