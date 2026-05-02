НовостиПолитика2 мая 2026 14:35

В белгородском приграничье тракторист ранен при атаке FPV-дрона ВСУ

Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вооруженные силы Украины продолжают атаковать мирное население Белгородской области с помощью беспилотников. В результате очередного удара пострадал мужчина. О случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, FPV-дрон противника ударил по работающей в поле сельскохозяйственной технике в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. из-за детонации беспилотника ранения получил тракторист.

На попутном транспорте пострадавшего вывезли с места происшествия и передали бригаде скорой помощи. Врачи диагностировали у мужчины минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, рук и ног.

- Для дальнейшего лечения пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, - уточнил губернатор Гладков.

В результате атаки сельхозтехника повреждена.