На Королева в Белгороде столкнулись два легковых автомобиля Фото: "КП" Архив.

В пятницу, 1 мая, на улице Королева в Белгороде столкнулись две отечественные легковушки. Пострадала молодая девушка. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

Предварительно установлено, что около девяти часов вечера 21-летний водитель, который управлял автомобилем «ВАЗ 21154», не уступил дорогу и врезался в автомобиль «ВАЗ 21074», за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате столкновения травмы получила 21-летняя пассажирка «семерки».