В Белгородской области в этом году засеют больше 1,3 млн га земли

Аграрии Белгородской области уже полностью завершили подкормку озимых культур. На сегодняшний день в самом разгаре сев зерновых и зернобобовых – на полях региона засеяно порядка 44% от плана. Сельхозники также приступили к севу сахарной свеклы – работы выполнены на 11%. Начали засевать подсолнечник – 6% от общего плана.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в этом году общая посевная площадь составит свыше 1,3 миллионов гектаров земли. Особое внимание уделяется приграничным муниципалитетам – ВСУ продолжают наносить удары по спецтехнике. Для безопасности сельхозработников в этом году 548 единиц техники оборудованы защитной сеткой, 439 – системами РЭБ.

В общей сложности в посевной кампании задействовано больше 6 700 тракторов, порядка 2000 культиваторов и 1 800 сеяло, 583 машины для внесения минеральных удобрений, а также 299 посевных комплексов.

- Благодарен всем нашим аграриям, которые делают все, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. В тяжелейших условиях, под ударами дронов и обстрелами ВСУ, рискуя жизнью, они сражаются за урожай! Это героический труд! Желаю им успехов! – написал глава региона в соцсети.