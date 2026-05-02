В ДТП под Белгородом пострадали пенсионерка и двухлетний ребенок

В пятницу, 1 мая, около половины одиннадцатого утра столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказал в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на 12 километре трассы «Белгород – М-4 Дон» 74-летняя женщина на «Ладе Гранта» при перестроении не уступила дорогу и врезалась в двигавшийся в попутном направлении «Фольксваген Пассат», за рулем которого находилась 36-летняя автомобилистка.

В результате столкновения травмы получили водитель отечественной легковушки, а также двухлетний мальчик, который находился в салоне «Фольксвагена».

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают белгородцам, что при перестроении необходимо обязательно убедиться в безопасности маневра. У машин, которые движутся попутно без смены ряда, есть приоритет.