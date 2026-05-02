НовостиОбщество2 мая 2026 12:06

Жители Белгорода смогут провести церемонию бракосочетания на набережной Везелки

Выездные регистрации брака проводят сотрудники городского ЗАГСа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru

Чтобы свадебное торжество запомнилось особой душевностью и гармонией с окружающим миром, жителям Белгорода предлагают провести церемонию бракосочетания на набережной Везелки в парке Победы. Специалисты городского ЗАГСа проведут выездную регистрацию брака в торжественной обстановке.

Как рассказали в пресс-службе в управлении ЗАГС администрации областного центра, река является символом течения жизни. Поэтому связать семейные узы на берегу, своего рода пожелание молодоженам чистой, полноводной и спокойной жизни. А все сложности будут преодолеваться легко, как течение обходит камни.

Уже с 1 мая можно провести церемонию бракосочетания на набережной. Подробности можно узнать по телефонам: (4722) 32-86-96, 32-13-01, 32-87-88.