Жители Белгорода с мая смогут бесплатно вакцинировать питомцев против бешенства

Выездная вакцинация будет проводиться в городе с 18 мая по 24 июня

В Белгороде в мае стартует бесплатная вакцинация кошек и собак против бешенства. Специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных с 18 мая по 254 июня будут развертывать выездные прививочные пункты по разным адресам в областном центре.

Привить своих питомцев жители города смогут с 18.00 до 20.00 по будням, а также с 13.00 до 15.00 в субботу. Владельцам кошек и собак нужно будет прийти по определенному адресу с животным, взяв с собой ветпаспорт питомца, куда ветеринары внесут необходимые данные о вакцинации.

В управлении ветеринарии Белгородской области призывают белгородцев провести иммунизацию против бешенства своих домашних животных, поскольку это единственный способ профилактики от смертельного заболевания. Прививки необходимо делать каждый год

