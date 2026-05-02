Белгородцев предупредили о заморозках в ночь на 3 мая Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 3 мая на территории Белгородской области ожидается опасное агрометеорологическое явление. Температура воздуха может понизиться до -2 градусов.

Заморозки могут неблагоприятно воздействовать на сельскохозяйственные культуры, вплоть до их гибели. Кроме того, увеличивается риск техногенных пожаров.

В региональном МЧС рекомендуют укрыть от заморозков молодые всходы гофрированной бумагой, пленкой или соломой.

Жителей также призывают при понижении температуры не пользоваться неисправными или самодельными обогревателями. Не устанавливайте электроприборы рядом с предметами, которые могут легко воспламениться. Также не оставляется обогреватели долгое время без присмотра. Уходя из дома, обязательно обесточьте электрооборудование.