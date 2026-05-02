ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области за сутки Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

За прошедшие сутки ВСУ нанесли удары по 17 населенным пунктам в шести муниципалитетах Белгородской области. Пострадал мирный житель. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе повреждены четыре грузовика, ГАЗель и две легковушки, одна из которых сгорела, два частных домовладения и квартира в МКД.

В Валуйском округе повреждены гараж, три ГАЗели, автобус и легковой автомобиль.

В Волоконовском округе поврежден социальный объект.

В Грайворонском округе повреждены пять частных домов и квартира в МКД, социальный объект, гараж и линия электропередачи, пять надворных построек.

В Краснояружском округе повреждены три квартиры в многоэтажке, трактор и пять частных домовладений.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона по легковушке пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. Машина повреждена. Также за сутки в округе повреждены два помещения на территории предприятия, три частных дома и еще одна легковушка.