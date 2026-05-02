Беспилотники ВСУ уничтожены ночью над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины в ночь на 2 мая ударили беспилотниками по 17 территориях России. Бойцы противовоздушной обороны пресекли попытки противника нанести удары по минному населению и гражданским объектам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, в период с восьми часов вечера 1 мая до восьми часов утра 2 мая дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В министерстве уточнили, что вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, цели противника были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.