В Белгороде утром 2 мая объявляли опасность атаки беспилотников

В Белгороде в семь часов сорок восемь минут утра 2 мая была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. В областном центре сработала система оповещения.

Над городом и округом жители слышали громкие звуки. По предварительной информации, были уничтожены воздушные цели противника.

Напомним, при беспилотной опасности жителям следует быть предельно внимательными и осторожными. По возможности необходимо остаться дома и ни в коем случае не подходить к окнам. нужно находиться в безопасном месте до отмены сигнала тревоги.

Отбой беспилотной опасности в 07:53.