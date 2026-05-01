В Белгороде под колесами иномарки пострадал пожилой мужчина

В четверг, 30 апреля, около одиннадцати часов вечера под колесами иномарки пострадал мужчина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

Предварительно известно, что на улице Костюкова в областном центре 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Опель» сбила на проезжей части 60-летнего мужчину. Кроме того, правоохранители установили, что потерпевший пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии белгородец получил телесные повреждения.