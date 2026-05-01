Повышенную пенсию получают почти 50 тысяч белгородцев старше 80 лет

В Белгородской области почти 50 тысяч жителей старше 80 лет получают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости в двойном размере. Размер фиксированной выплаты установлен государством и не зависит от трудового стажа или объема внесенных денег. На сегодняшний день доплата составляет 9 584,69 рублей.

В региональном Соцфонде уточнили, что при достижении пенсионером возраста 80 лет фиксированная выплата автоматически увеличивается в два раза – до 19 169,38 рублей в месяц. Дополнительных заявлений писать не нужно. Помимо этого в регионе отделение СФР устанавливает надбавки к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы. Раньше эту выплату могли получить те, кто ухаживал за пенсионерами, а с 2025 года она входит в размер пенсии и составляет 1413,86 рублей в месяц.

Также стоит отметить, что закон не предусматривает удвоение фиксированной выплаты для жителей Белгородской области старше 80 лет, которые получают страховые пенсии по потере кормильца или по инвалидности (за исключением инвалидов I группы). Также повышенная пенсия не распространяется на получателей социальных пенсий. Если пенсионер получает страховую пенсию по потере кормильца, то после 80 лет у него будет только надбавка на уход в размере 1413,86 рублей.