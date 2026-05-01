НовостиПроисшествия1 мая 2026 12:41

В Белгородской области при столкновении автобусов пострадали две женщины

Травмы получили пассажирки общественного транспорта
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

Вчера, 30 апреля, в Старом Осколе Белгородской области около двух часов дня в микрорайоне Интернациональный столкнулись два пассажирских автобуса. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 64-летний водитель, который управлял автобусом «НЕФАЗ», не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус «Форд Транзит», за рулем которого находился 53-летнеий водитель.

В результате столкновения травмы получили 58-летняя и 59-летняя пассажирки, находящиеся в момент аварии в салонах общественного транспорта.