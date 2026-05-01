На майские праздники в лесах Белгородской области усилили охрану

Для обеспечения пожарной безопасности в период майских праздников в лесах Белгородской области усилили охрану. Патрулирование по 77 маршрутам будут вести 33 мобильные бригады в составе 70 человек. Общая протяженность маршрутов составляет больше 6,2 тысячи километров. В режим повышенной готовности приведены силы и средства пожаротушения ОКУ-лесничеств, ОГСАУ «Лесопожарный центр».

Напомним, на территории Белгородской области с 18 марта официально открыт пожароопасный сезон. За нарушение требований Правил пожарной безопасности жители и организации региона могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести деяния. Административные штрафы для граждан составляют от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 400 тысяч рублей.

Если вы обнаружили лесной пожар или нарушение лесного законодательства, незамедлительно сообщите в региональную диспетчерскую службу министерства природопользования области по круглосуточному телефону: 8(4722)33-66-97 или по телефону Прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.