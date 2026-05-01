В Белгороде почти завершили благоустройство двора у пострадавшего дома №55а на Щорса

В Белгороде строители почти завершили работы по благоустройству дворовой территории в доме на Щорса 55а, который был серьезно поврежден во время ракетного удара со стороны ВСУ 12 мая прошлого года. Два подъезда, которые были полностью разрушены, отстроили заново. Продолжается капитальный ремонт всей многоэтажки.

Мэр областного центра Валентин Демидов проверил ход работ на объекте. Общую концепцию благоустройства двора городские власти согласовали с жильцами. Здесь оборудовали несколько игровых зон для детей, сделали площадку для уличной гимнастики и установили беседки для тихого отдыха. Также подрядчик сделал новые пешеходные связи и проезды, установил ограждение и обновил уличное освещение.

- Пообщался с людьми: ждут, когда двор наполнился шумом от детских игр и жизнью. Именно это и было нашей задачей – не просто восстановить и улучшить, но помочь оправиться от пережитого и продолжать жить дальше, верить в будущее. Как говорит наш владыка Иоанн, «жизнь жительствует», - отметил Демидов.