В Белгородской области два человека погибли и два ранены от атак ВСУ за сутки Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 27 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области. В результате нанесенных ударов погибли двое подростков, еще два человека получили ранения. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе после атаки БПЛА ранен мужчина в поселке Дубовое. Пострадавший госпитализирован в областную больницу. В округе повреждены три коммерческих объекта и помещение на территории предприятия, МКД, восемь легковых и один грузовой автомобили, а также пять частных домов.

В Борисовском округе поврежден навес на территории частного домовладения.

В Валуйском округе в селе Казинка из-за взрыва дрона женщина получила ранения, госпитализация не потребовалась. Повреждены четыре частных дома, помещения 2 предприятий, две легковушки, трактор и социальный объект.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка при атаке дрона по мотоциклу погибли два парня 18 и 15 лет. От полученных ранений они скончались на месте.

В Грайворонском округе за сутки повреждены два МКД, девять частных домов, шесть легковых автомобилей, один из которых сгорел, грузовик и сельхозпредприятие.

В Краснояружском округе повреждены легковой автомобиль и частный дом.

В Шебекинском округе повреждены четырнадцать частных домов и МКД, два грузовика и оборудование на территории предприятия, а также две легковушки, одна из которых полностью сгорела.