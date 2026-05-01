За сто лет в Белгородской области зарегистрировано 529 детей с майскими именами

В Белгородской области за сто лет, с 1926 года, зарегистрировано 529 малышей, которых назвали майскими именами. Интересной статистикой в День Весны и Труда поделили в региональном отделении ЗАГС.

Так, за прошедшие 100 лет на территории области белгородцы назвали именем Майя 528 девочек. При этом имя Май для новорожденного за весь период выбрали лишь раз.

Только в прошлом году в Белгородской области на свет появились 23 Майи. А с начала текущего года так уже нарекли пять маленьких белгородок. Добавим, мальчик, которого назвали Май, родился в Белгородской области в 2020 году.