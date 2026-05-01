В Белгороде завершают монтаж праздничных украшений к 9 мая

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде коммунальные службы завершают работы по праздничному оформлению ко Дню Победы. В этом году парки, скверы, основные магистрали и мосты областного центра украсят 669 флагов и 18 флаговых композиций, арки в виде звезд, праздничные консоли и различные арт-объекты. Кроме того, в городе появятся пять новых праздничных конструкций.

Новые фигуры журавлей установят в парке Победы на Аллее Героев. Арт-объект «Солдатские письма» появится на пересечении ул. 50-летия Белгородской области и Свято-Троицкого бульвара. Объемные кубы с фотографиями и символами Победы будут находиться у солнечных часов. На площадке возле КЦ «Октябрь» установят двухстороннюю инсталляцию о Победе и освобождении Белгорода. Кроме того, озеленители создают композицию-фотозону «Победа» на центральной аллее парка Победы.

Помимо этого в городе обновили материалы стендов «Газета памяти» и «История места», а также фотозоны-открытки – здесь сделали акцент на фотографии победителей.