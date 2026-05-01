Белгородскому подразделению «БАРС» передали еще четыре броневика Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

В приграничные территории Белгородской области продолжают поставлять защищенный транспорт. Так, накануне подразделению «БАРС-Белгород» передали еще четыре бронированных автомобиля повышенной проходимости. Машины оборудованы системой РЭБ для защиты от атак беспилотников ВСУ.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что броневики сразу поступят боевым расчетам для выполнения задач, в том числе для сопровождения жителей в приграничье. Глава региона также добавил, что на следующей неделе в область доставят еще несколько защищенных транспортных средств.

Напомним, на сегодняшний день в приграничные округа, территориальной самообороне, бригадам скорой помощи, «Орлану» и «БАРСу-Белгород» 234 бронированных автомобиля. Кроме того, ожидается согласование заявки федеральному правительству на поставку 140 бронированных автомобилей, которые будут переводить жителей и продукты в приграничье, а также сопровождать аварийные бригады.

- Работу по увеличению количества защищенной техники, которая работает в приграничье, будем продолжать, - отметил губернатор Гладков.