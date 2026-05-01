В Белгородской области с 1 июня ограничат движения для большегрузов

Фото: @mintrans31

На территории Белгородской области с 1 июня начнут действовать летние ограничения для большегрузов. Они будут введены на три месяца и продлятся вплоть до 31 августа. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В министерстве уточнили, что тяжеловесным транспортным средствам можно будет передвигаться по дорогам с асфальтовым покрытием в ночное время с 22:00 до 10:00, если дневная температура будет выше +32 градусов.

При этом в летний период временные ограничения движения не будут распространяться на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные. Также они не затронут перевозку грузов, которые необходимы для ликвидации последствий стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий. Кроме того, без ограничений будет доступна транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, которые применяются при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.