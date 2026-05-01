Несколько беспилотников ВСУ сбили ночью над Белгородской областью

Бойцы противовоздушной обороны в ночь на 1 мая пресекли очередные попытки вооруженных сил Украины нанести удары по 11 территориях России. Противник продолжает атаковать мирное население и гражданские объекты с помощью беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

- В период с восьми часов вечера 30 апреля до семи часов утра 1 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, - говорится в заявлении.

В силовом ведомстве также уточнили, что вражеские БПЛА удалось сбить над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями. Также беспилотники уничтожены над территориями Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.