Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Разумном Белгородского округа Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа вечером 30 апреля. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, предварительно, обошлось без пострадавших.

Из-за детонации беспилотного летательного аппарата здание загорелось. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания и не дали огню распространиться.

Информация о последствиях нанесенного удара уточняется.