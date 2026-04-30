Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в Разумном Белгородского округа

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.
Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа вечером 30 апреля. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, предварительно, обошлось без пострадавших.
Из-за детонации беспилотного летательного аппарата здание загорелось. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания и не дали огню распространиться.
Информация о последствиях нанесенного удара уточняется.