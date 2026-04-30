Ракетную опасность объявляли над Белгородом и двумя округами области 30 апреля вечером

Режим ракетной опасности объявили в 18:27 30 апреля в Белгороде, Шебекино, Белгородском и Шебекинском округах Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителям советовали спуститься в подвал. Но уже в 18:41 режим отменили.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 30 апреля перехвачены и уничтожены 39 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Пермского края.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области. Тем временем, мужчина ранен при ударе вражеского дрона по белгородскому селу Мешковое.