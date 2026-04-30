В двух округах Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 30 апреля

Режим опасности дронов сохраняется до сих пор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Режим атаки БпЛА объявили в 15:55 30 апреля в Валуйском округе, в 16:05 – в Борисовском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 7:00 до 14:00 29 апреля перехвачены и уничтожены 50 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей и Пермского края.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области.