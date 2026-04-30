Белгород
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
Радио
НовостиПроисшествия30 апреля 2026 15:05

В двух округах Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 30 апреля

Жителям рекомендуют оставаться дома
Алексей СЕРГУНИН
Режим опасности дронов сохраняется до сих пор.

Режим опасности дронов сохраняется до сих пор.

Режим атаки БпЛА объявили в 15:55 30 апреля в Валуйском округе, в 16:05 – в Борисовском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

По данным Минобороны РФ, с 7:00 до 14:00 29 апреля перехвачены и уничтожены 50 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Оренбургской областей и Пермского края.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области.