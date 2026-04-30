В Белгородской области заведующую детского сада будут судить за мошенничество

Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детского сада. Женщину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, с декабря 2020 по март 2022 года обвиняемая являлась заведующей одного из дошкольных учреждений Алексеевского округа. Из корыстных побуждений она представила сведения о возложении на одного из воспитателей дополнительных полномочий по совместительству. Соответствующие приказы были изданы, но новые обязанности сотрудница не выполняла.

- Фактически женщина дополнительные обязанности не выполняла, начисленную заработную плату за указанный период переводила фигурантке, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Таким образом происходило хищение бюджетных средств.

В настоящее время причиненный преступлением ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело будет направлено в суд.