В Белгороде на набережную парка Победы вернулся рояль

В Белгороде установлен рояль на набережной парка Победы. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

- Инструмент стал одним из символом весеннего Белгорода и устанавливается здесь уже в шестой раз, - отметил градоначальник.

После того, как специалисты соберут инструмент, настройщик проведет настройку для чистоту звучания.

Напомним, в парке выступали известные пианисты Валентина Лисица и Денис Мацуев, играли для горожан солистка белгородской филармонии Ирина Соколова и преподаватели детских школ искусств.

К слову, сыграть на рояле может каждый, но Валентин Демидов призвал белгородцев бережно относиться к инструменту.