НовостиПроисшествия30 апреля 2026 13:00

В Белгородской области нетрезвый водитель предложил автоинспектору 100 тысяч рублей и попал за решетку

Мужчину обвиняют в покушении на взятку должностному лицу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Белгородской области

Следователь следственного отдела по городу Губкину СУ СК РФ по Белгородской области предъявил обвинение 46-летнему мужчине. Его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу. В настоящее время по ходатайству следователя СК суд избирал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, ночью 27 апреля сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль обвиняемого в городе Губкине. Водитель был пьян. Мужчина пытался избежать ответственности за вождение в нетрезвом виде и хотел решить вопрос при помощи взятки.

- Фигурант попытался передать сотруднику полиции взятку в размере 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Полицейский отказался от незаконного вознаграждения и пресек противоправные действия белгородца.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.