В Белгороде дети выбрались на крышу многоэтажки из-за халатности управляющей компании

Прокуратура Белгорода пресекла свободный доступ детей на крышу дома №39 по улице Губкина.

Ведомство провело проверку на основании публикаций в социальных сетях. На попавшем в интернет видео было заметно, что подростки беспрепятственно попадали на крышу многоэтажки.

- Установлено, что управляющая организация допустила грубое нарушение: дверь на крышу (чердачное помещение) находилась в открытом состоянии, - отметили в прокуратуре города Белгорода.

Руководителю управляющей компании внесено представление. В настоящее время нарушения устранены, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.