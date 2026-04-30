НовостиПроисшествия30 апреля 2026 12:30

В Белгороде дети выбрались на крышу многоэтажки из-за халатности управляющей компании

Прокуратура провела проверку после публикации видео с подростками
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Белгорода пресекла свободный доступ детей на крышу дома №39 по улице Губкина.

Ведомство провело проверку на основании публикаций в социальных сетях. На попавшем в интернет видео было заметно, что подростки беспрепятственно попадали на крышу многоэтажки.

- Установлено, что управляющая организация допустила грубое нарушение: дверь на крышу (чердачное помещение) находилась в открытом состоянии, - отметили в прокуратуре города Белгорода.

Руководителю управляющей компании внесено представление. В настоящее время нарушения устранены, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.