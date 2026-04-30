Коллектив белгородских энергетиков занесен на областную Аллею Трудовой Славы

Филиал «Россети Центр» - «Белгородэнерго» занесен на Аллею Трудовой Славы Белгородской области как победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Церемония чествования лучших организаций региона и работников, достигших выдающихся результатов в производственной и социальной сферах, состоялась сегодня в Белгороде в преддверии Дня Весны и Труда.

Свидетельство и почетный знак исполняющему обязанности директора филиала Алексею Ботвиньеву и председателю первичной профсоюзной организации филиала Анатолию Андросовичу вручили первый заместитель губернатора Белгородской области Илья Пономарев и председатель Белгородского областного объединения профсоюзов Николай Шаталов.

Занесение коллектива энергокомпании на Аллею Трудовой Славы — это высокое признание не только профессиональных достижений, но и значимого вклада в обеспечение стабильности в регионе. Энергетики продолжают выполнять свои обязанности в сложных условиях, проявляя мужество и самоотверженность.

Из числа передовиков производства на Аллею Трудовой Славы занесен главный инженер Краснояружского РЭС «Белгородэнерго» Сергей Путивцев, лучшие человеческие и профессиональные качества которого проявились в годы специальной военной операции. Он неоднократно проявлял мужество и отвагу при выполнении должностных обязанностей, каждый раз лично сопровождая бригады и координируя действия персонала в случае возникновения угрозы обстрела.

Только с августа 2024 года по апрель 2026-го принимал участие в более, чем 150 выездах в «серую зону» для устранения повреждений и выполнения оперативных переключений. Дважды активно участвовал в эвакуации энергетиков и их семей с обстреливаемых территорий Краснояружского округа, а также в сборе техники и оборудования и перебазировании их на новое место.