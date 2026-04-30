НовостиПроисшествия30 апреля 2026 10:33

В Губкине 18-летний водитель сбил ребенка и скрылся

Девочка получила травмы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

В Губкине «десятка» сбила 13-летнюю девочку. ДТП произошло вечером 29 апреля на улице Фрунзе.

- 18-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз 2110», при движение задним ходом совершил наезд на 13-летнюю девочку, - рассказали в Госавтоинспекции Белгородской области.

Водитель скрылся с места происшествия. Его нашли сотрудники полиции.

Ребенок получил травмы.

В отношении водителя составлен административный материал за оставление места ДТП. Также возбуждено административное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью.