Гладков и Довгалюк обсудили подготовку белгородских коммунальщиков к зиме. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ходе рабочей встречи губернатора Белгородской области с временно исполняющим обязанности заместителя губернатора по ЖКХ одними из главных вопросов стали подготовка к отопительному сезону и подготовка коммунальной техники к зимнему периоду. Вячеслав Гладков напомнил, что за последние несколько лет регион направил более двух миллиардов рублей на обновление автопарка коммунальных служб.

При этом в Белгородской области по-прежнему предстоит решить вопрос с неполной обеспеченностью транспорта водителями.

Считаю, что для его решения необходимо в зимнее время привлекать к работе механизаторов сельхозпроизводств. Для этих специалистов должен сохраняться оклад у основного работодателя, а по совместительству они могут получать дополнительный заработок. Но об этом, конечно, нужно договариваться заранее.

Глава региона поручил Сергею Довгалюку взять этот вопрос на контроль. Помимо этого, чиновнику предстоит усилить контроль за качеством проводимого капремонта в области. А также следить за восстановлением пострадавшего от обстрелов жилья, реализацией программ по обеспечению жителей региона чистой и качественной водой и расселения из ветхого и аварийного жилья. Об итогах губернатору Довгалюк доложит через две недели.