Ранее судимы белгородец попался на хранении крупной партии наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородские правоохранители задержали в одном из сел Яовлевского городского округа 36-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. При личном досмотре в рюкзаке подозреваемого полиция обнаружила марихуану общим весом 135 граммов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, белгородец ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Он привлекался к уголовной ответственности за разбои, кражу, умышленное повреждение имущества и культивирование наркотикосодержащих растений.

На подозреваемого завели уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Кроме того, местный житель привлечен к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств.