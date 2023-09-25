В Белгородском драмтеатре открылся новый 88-й сезон

Фото: БГАДТ имени М.С. Щепкина.

Белгородский драмтеатр открыл 88-й сезон премьерой спектакля «Поминальная молитва» по пьесе советского драматурга Григория Горина. Зрителям представили историю о том, как люди разных национальностей, разной веры, десятилетиями жившие в добрососедстве на одной земле, вдруг начинают разделяться на своих и чужих.

Режиссером постановки выступил заслуженный деятель искусства Республики Крым Юрий Маковский. Главную роль - старого молочника Тевье – сыграл Дмитрий Евграфов.

На премьере присутствовали представители администрации региона. С открытием нового сезона и премьерой труппу театра и зрителей поздравили заместитель губернатора – министр образования Белгородской области Андрей Милехин и заместитель министра культуры области Оксана Глущенко.

В рамках открытия сезона актерам Валерии Ерошенко и Роману Рощину, исполнившим роли в спектакле «Варшавская мелодия», вручили областные премии имени Михаила Щепкина.