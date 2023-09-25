Гладков обсудил с врио замгубернатора Довгалюком проект по обращению с ТКО и ТБО. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков провел рабочую встречу с врио заместителя губернатора по ЖКХ Сергеем Довгалюком. Стороны обсудили ряд насущных вопросов. В частности, речь шла о развитии в регионе системного планирования работы с ТКО и ТБО.

По словам Гладкова, проект новой стратегии уже разработан, в ближайшее время власти его представят. Глава региона отметил, что ситуация с полигонами в области пока остается сложной. При этом пик обращений от белгородцев за последние две недели снизился.

- В Белгороде добавили дежурные автомобили, а также провели переговоры с собственниками полигона, где договорились о сокращении времени приемки автотранспорта от захода и до разгрузки на полигоне. А в Яковлевском горокруге собственник полигона запустил строительство второй весовой, что позволит ускорить темпы разгрузки спецтранспорта, - сказал Вячеслав Гладков.

Кроме того, в Яковлевском округе ведется работа и по обустройству перегрузочной площадки, которая позволит сократить время доставки до полигона, что обеспечит необходимое количество транспорта в муниципалитете.