Белгородские росгвардейцы за неделю больше 130 раз выезжали по сигналу «тревога»

За прошедшую неделю с 18 по 24 сентября сотрудники Росгвардии в Белгородской области больше 130 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «тревога». За административные правонарушения задержаны 69 жителей региона.

Так, в областном центре на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте по улице Королева. По прибытии на место происшествия росгвардейцы задержали26-летнего злоумышленника. Мужчину подозревают в краже из гипермаркета. Украденные товары, общей суммой свыше 2 тысяч рублей, злоумышленник попытался пронести мимо терминалов оплаты. Все действия мужчины были зафиксированы на камеры видеонаблюдения.

Задержанного передали сотрудникам СОГ для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.