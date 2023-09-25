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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 12:38

Белгородские росгвардейцы за неделю больше 130 раз выезжали по сигналу «тревога»

За административные правонарушения задержаны 69 белгородцев
Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшую неделю с 18 по 24 сентября сотрудники Росгвардии в Белгородской области больше 130 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу «тревога». За административные правонарушения задержаны 69 жителей региона.

Так, в областном центре на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на охраняемом объекте по улице Королева. По прибытии на место происшествия росгвардейцы задержали26-летнего злоумышленника. Мужчину подозревают в краже из гипермаркета. Украденные товары, общей суммой свыше 2 тысяч рублей, злоумышленник попытался пронести мимо терминалов оплаты. Все действия мужчины были зафиксированы на камеры видеонаблюдения.

Задержанного передали сотрудникам СОГ для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.