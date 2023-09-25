Гладков сообщил о сбитом украинском беспилотнике в Шебекинском округе

Очередная попытка атаковать Белгородскую область зафиксирована сегодня, 25 сентября. В Шебекинском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе села Батрацкая Дача. Предварительно известно, что никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

- В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа в районе села Батрацкая Дача. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал глава региона в соцсети.