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НовостиПолитика25 сентября 2023 12:09

Гладков сообщил о сбитом украинском беспилотнике в Шебекинском округе

По предварительным данным, обошлось без последствий
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Очередная попытка атаковать Белгородскую область зафиксирована сегодня, 25 сентября. В Шебекинском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе села Батрацкая Дача. Предварительно известно, что никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

- В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа в районе села Батрацкая Дача. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, написал глава региона в соцсети.