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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 11:44

Белгородская полиция задержала подростка оп подозрению в серийном мошенничестве

Жертвами обмана стали пенсионеры из четырех районов области
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородская полиция задержала подростка оп подозрению в серийном мошенничестве.

Белгородская полиция задержала подростка оп подозрению в серийном мошенничестве.

Фото: "КП" Архив

В Белгородской области оперативники задержали 17-летнего подростка. Молодого человека подозревают в серийном мошенничестве. Предварительно известно, что несовершеннолетний выполнял роль курьера в криминальной схеме «ваш родственник попал в ДТП». Часть денег обманутых белгородцев молодой человек забирал себе в качестве оплаты.

На уловки аферистов попали пенсионеры из Ивнянского, Корочанского, Волоконовского районов и Новооскольского городского округа. В пресс-службе УМВД по Белгородской области уточнили, что общая сумма причиненного злоумышленником ущерба составила 1 миллион 320 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полиция устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений. Проверяется причастность молодого человека к совершению других противоправных деяний.