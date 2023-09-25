Белгородская полиция задержала подростка оп подозрению в серийном мошенничестве. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области оперативники задержали 17-летнего подростка. Молодого человека подозревают в серийном мошенничестве. Предварительно известно, что несовершеннолетний выполнял роль курьера в криминальной схеме «ваш родственник попал в ДТП». Часть денег обманутых белгородцев молодой человек забирал себе в качестве оплаты.

На уловки аферистов попали пенсионеры из Ивнянского, Корочанского, Волоконовского районов и Новооскольского городского округа. В пресс-службе УМВД по Белгородской области уточнили, что общая сумма причиненного злоумышленником ущерба составила 1 миллион 320 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Полиция устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений. Проверяется причастность молодого человека к совершению других противоправных деяний.