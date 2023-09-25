В Белгородской области для участников СВО расширят меры поддержки. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ходе еженедельного оперативного совещания правительства были озвучены новые меры поддержки для участников СВО, которые начнут действовать с 1 ноября в Белгородской области. Подробности рассказала министр соцзащиты населения региона Елена Батанова.

По докладу чиновницы, существующие на сегодня меры поддержки затрагивают не все категории участников спецоперации. Так, в регионе будут выплачивать по 100 тысяч рублей вступившим в ЧВК после 1 ноября 2023 года. Кроме того, помощь будут предоставлена служащим в органах внутренних дел и уголовной системы, государственной противопожарной службе, органах госбезопасности и добровольных формированиях.

Выплаты, которые ранее были лишь у военнослужащих будут также распространены на эти категории участников СВО. Речь идет о выплатах: 3 тыс. рублей – на питание, 15 тыс. рублей – на школьную форму, 50 тыс. рублей – при рождении ребенка.

- Человек будет претендовать на эти меры, если по состоянию на 1 ноября этого года будет продолжать участвовать в военной спецоперации, - подчеркнула Батанова.

Чтобы получать перечисленные выплаты, необходимо подать заявление в органы соцзащиты либо самому участнику СВО, либо члену его семьи. Первые выплаты начнутся к концу ноября. Поступать они будут на расчетный счет в кредитной организации.