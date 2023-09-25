Гладков: над Белгородским районом сбиты два беспилотника ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны в Белгородском районе сегодня, 25 сентября. Военные сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Предварительно известно, что никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало.

- В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - сообщил глава Белгородской области в телеграм-канале.