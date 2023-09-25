В Белгородских учреждениях образования проходят тренировки на случай ЧС. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В школах и детских садах Белгородской области с детьми регулярно отрабатываю действия на случай ЧС. Министр Образования в ходе оперативного совещания, рассказал, с какими сложностями столкнулись во время таких тренировок.

Так, по словам Андрея Милехина, в течение трех недель практически тренировки прошли уже в 186 детсадах – это 509 групп, которые посещают 12 700 детей. Занятия также провели в дежурных группах – 1530 детей.

- Говорить о навыках системного и командного взаимодействия в данном случае сложно. Дежурные группы характеризуются сменным составом дошкольников. Есть некоторые сложности, которые также нужно отработать, - отметил чиновник.

Кроме того, учения прошли в 206 школах региона для 1787 классов (44 675 учащихся) – от 6 до 9 занятий. Для 15 100 студентов 19 учреждений СПО тренировки проводятся еженедельно.

Среди сложностей во время проведения тренировок Милехин также отметил. Что у ряда детей наблюдается клаустрофобия в укрытиях. Есть также проблемы технического характера – недостаточная слышимость систем оповещения.

- Указанные проблемы будут детально проговорены на заседании отраслевого оперативного штаба в сфере образования. Отдельно отмечу, что педагогическое сообщество полностью разделяет и понимает важность поставленных задач, - подчеркнул Милехин.