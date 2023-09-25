Белгородцы получили три микрокгранта от Росмолодежи

Во Всероссийском конкурсе микрогрантов от Росмолодежи победили три проекта Белгородской области. на реализацию идей в общей сложности выделили 292,6 тысячи рублей.

Так, в числе победителей идеи: «Библиотечный кинозал «Ретро для тинейджеров» Ирины Гарнат; «Образовательный интенсив «КВН в технологе» Ольги Мишиной; «ПРОТАФТИНГ. Арт-пространство по созданию ковров» Алины Мусейчук.

В министрестве по делам молодежи Белгородской области рассказали, что всего из всех регионов России на рассмотрение комиссии были представлены 5,5 тысячи заявок. Из них стали победителями и получили грантовую поддержку 405 инициатив на сумму свыше 35,8 млн рублей. Самыми популярными для участников конкурса стали направления #вдохновляй, #делисьопытом и #создавайвозможности. Максимальный размер выделенных средств на реализацию проекта составил 100 тысяч рублей.