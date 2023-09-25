Чиновники в Белгородской области без прививки от гриппа могут лишиться премии. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области активно идет прививочная кампания от гриппа, однако не все чиновники спешат вакцинироваться. Сегодня во время еженедельного оперативного совещания правительства области глава регионального Минздрава Андрей Иконников отчитался о прививках в органах власти.

Так, по словам Иконникова, полностью прошли вакцинацию полностью привиты только в Минздраве, Минкультуры и Управлении госохраны объектов культурного наследия. Самые низкие показатели, меньше половины сотрудников, оказались в администрации губернатора, Оперативном штабе, минэкономразвития, управлении строительного надзора.

Замгубернатора Дмитрий Гладский отметил, что такие показатели приведут к повышению заболеваемости, что отразится на работе органов власти. И отказаться от прививки смогут лишь те, кто предоставит медотвод, подписанный министром. Гладский пояснил, чем грозит чиновникам отказ от вакцинации.

- Это совершенно недопустимо с учетом специфики в нашей области. Она предполагает постоянное мобилизованное состояние как органов власти, так и предприятий. Вакцинация в органах власти оставляет желать лучшего. В этой связи я хочу озвучить установочные поручения, которые дал губернатор: все руководители исполнительной власти и подведомственным учреждениям нужно до 8 октября обеспечить 100% вакцинированных сотрудников. До 100% вакцинации отменяются выплаты премий, отпуска и поездки в командировки, - заявил чиновник.