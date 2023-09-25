Белгородский «Спартак» стартовал на всероссийском гандбольном турнире с двух побед

Фото организаторов турнира "Балканский мост".

Накануне, 24 сентября, в воронежском спортивном центре «Гран-При» стартовал III всероссийский турнир по гандболу «Балканский мост-2023» среди юношей. Вступающий в группе «Б» белгородский «Спартак» поочередно одолел сборную ДНР (19:18) и Воронеж-2 (35:5). Победа над географическими соседями стала второй самой крупной на нынешнем турнире. Увереннее соперника одолела «Брянка». Коллектив из ЛНР разгромил столичный «Бескудниково» (49:5).

Сегодня, 25 сентября, свои матчи на «Балканском мосту» в группе «В» проведет белгородский СШОР. Соперниками нашего клуба станут – питерская команда «Приморская» и Кингисепп. Матчи на выбывание пройдут 26 и 27 сентября.